С 1 декабря в Узбекистане планируют поэтапно внедрить Национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях.

Это предусмотрено постановлением президента страны «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана».

Отмечается, что в рамках национальной системы специалисты будут проводить мониторинг сейсмических явлений в республике и приграничных районах в режиме реального времени.

Также планируется запустить мобильное приложение «Оповещения о сильных землетрясениях», через которое пользователям будут отправлять сообщения в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.

Кроме того, с 1 июня 2023 года на территории республики начнутся исследования индикаторов существующих активных тектонических трещин. А с 1 января 2024 года будут создаваться генеральные планы городов, расположенных в сейсмоактивных зонах, на основе карт сейсмического микрорайонирования. Эти карты разработает Академия наук Узбекистана.

С 2023-2024 учебного года в программы детсадов и учреждений системы общего, среднего специального и профессионального образования включат правила поведения во время землетрясений. (Sputnuk Узбекистан)