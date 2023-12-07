Землетрясение, произошедшее сегодня утром в Азербайджане, продолжалось 50 секунд.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли сказал сегодня на брифинге.

По его словам, после землетрясения было зафиксировано 5 афтершоков.

«Не стоит паниковать. Сегодняшнее землетрясение не было сильным», — сказал он.

По его словам, произошедшие после землетрясения афтершоки вызвали выбросы энергии. Это означает, что сильных толчков больше не ожидается, добавил он.

Напомним, 7 декабря в 08:16 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.