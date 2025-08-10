Как уже сообщало «Зеркало» сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом информирует Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Турции (AFAD).

По данным агентства, эпицентр землетрясения находился в районе Синдирги провинции Балыкесир на западе Турции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

По предварительной информации жертв в результате подземных толчков нет, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Вместе с тем сообщается, что в Балыкесире обрушилось несколько строений.

Землетрясение также ощущалось в Измире, Кютахье, Ялове, Стамбуле, Манисе, Ушаке, Айдыне, Эскишехире, Сакарье Ялове и Текирдаге.