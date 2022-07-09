В Сингапуре местный житель угрожал убийством премьер-министру Ли Сянь Луну после известий о нападении на экс-главу японского правительства Синдзо Абэ. Как сообщает TACC, мужчина задержан.

8 июля правоохранительные органы получили сигнал о том, что в комментариях к посту телеканала CNA в социальных сетях один из пользователей выступил с призывом в отношении премьера.

Личность комментатора была установлена в течение нескольких часов. Как выяснилось, это 45-летний мужчина.

Правоохранители задержали его, конфисковали компьютер, планшет и мобильный телефон. Начато расследование.

Напомним, 8 июля 41-летний японец выстрелил в Абэ во время предвыборного мероприятия в городе Нара. Бывшего премьера госпитализировали, он скончался в больнице.

Стрелявший на допросе признался, что его целью был другой человек. Речь идет о руководителе религиозной организации (aif.ru)