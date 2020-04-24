Жить на 80 манатов – чиновники отсеяли ветеранов Карабаха от получения госпомощи

В связи с введением карантина в стране правительство приняло решение о выдаче безработным единовременной помощи в сумме 190 манатов. Однако, не все граждане страны, которые являются безработными, имеют право на получение помощи. Как заявил 7 апреля 2020 года министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев, если один член семьи работает и получает зарплату, то нет необходимости предоставлять единовременную помощь другому члену семьи. «Если один из членов семьи получает какую-то поддержку от государства (пособие, социальная помощь, пенсия и т. д.) единовременная выплата ему предоставляться не будет», — сказал министр.

В тот же день заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов сообщил журналистам о том, что те, кто владеет долей сельскохозяйственных земель, не являются безработными и, следовательно, не имеют права на получение единовременной помощи.

Но оказывается права на получение единовременной помощи лишены также и ветераны Карабахской войны. Как сообщил нам ветеран из Шамкира Надир Рустамов, единственным источником дохода его семьи является его ветеранская пенсия в 80 манатов. «Я безработный, но по каким – то непонятным причинам лишен права на получение единовременной помощи в 190 манатов», — сказал нам Надир Рустамов.

Безработный ветеран Карабахской войны Вюсал Ахундов из Сабунчинского района, также лишен права получения единовременной помощи. «Я получаю в месяц 80 манатов . У меня двое детей. Супруга не работает. Не понимаю, почему меня лишили права на получения 190 манатов», — спрашивает Вюсал Ахундов.

Как заявил # заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов, 190 манатов выдаются безработным для удовлетворения элементарных продовольственных нужд.

«А ветераны Карабахской войны охвачены социальной заботой государство. Они получают 80 манатов пенсию», — сообщил заведующий отделом.

«Ветерану за то, что он рисковал своей жизнью в окопах, платят всего 80 манатов пенсии. Как безработный ветеран, может содержать свою семью на 80 манатов?», — задается вопросом руководитель общественной организации «Забота об инвалидах Карабахской войны» Фиридун Мамедов. Решение о лишении ветеранов Карабаха единовременной помощи, Мамедов считает крайне несправедливым.

Председатель общественного объединения ветеранов Отечественной войны Физули Рзагулиев, говорит, что пенсия в 80 манатов является очень маленькой суммой. «Безработные ветераны за эти деньги не могут удовлетворить даже самые элементарные нужды. Наша организация уже обратилась в государственные структуры с просьбой предоставить безработным ветеранам карабахской войны права на получение единовременной помощи. Надеемся, что государственные структуры войдут в положение ветеранов», — заявил нам Физули Рзагулиев.

Наверное, многие согласятся с аргументами вышеуказанных лиц: ведь ветераны, которые рисковали своей жизнью ради территориальной целостности своей страны, достойны большей награды, чем ежемесячная пенсия в 80 манатов и единовременная помощь в 190 манатов. Тем более, в такие трудные дни. Но кажется, госчиновники думают иначе.