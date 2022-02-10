Лидер ЛДПР 75-летний Владимир Жириновский почувствовал себя плохо еще две недели назад, тогда же ему диагностировали COVID-19. В итоге политик попал в больницу, но о происходящем знал только ближайший круг. Дело в том, что Жириновский много раз прививался от коронавируса и публично агитировал за вакцинацию. Теперь лидер ЛДПР боится, что его заболевание сыграет на руку противникам прививок, даст им лишние аргументы. Поэтому он старался как можно дольше скрывать свое заражение.

Узнав о своем диагнозе две недели назад, Жириновский попросил врачей не распространять эту информацию, сообщил источник газеты «Коммерсантъ», близкий к Минздраву.

Сначала политик ушел на самоизоляцию и лечился дома. В его партии распространили версию, что Жириновский решил перестраховаться на фоне массового заражения «омикрон»-штаммом в Госдуме и перешел на удаленку. О том, что Жириновский сам в числе заболевших, знал только ограниченный круг людей: личные охранники, помощники и руководитель аппарата политика.

Позже ситуация ухудшилась. Во время очередного осмотра 2 февраля медики обнаружили, что у Жириновского развивается пневмония. Ему рекомендовали лечь в больницу. При этом, по словам источника издания, внешних «угрожающих симптомов» у политика не было, но его выздоровление проходило «не так быстро, как планировалось».

Жириновского госпитализировали в главный корпус Центральной клинической больницы Управления делами президента России в московском районе Крылатское. Ему разрешили продолжить работать и поддерживать контакт с подчиненными, разговаривать с ними через защитную перегородку из стекла.

При этом ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Жириновского началась двусторонняя пневмония, и когда его госпитализировали, у политика выявили 50–75% поражение легких. Источник «Интерфакса» подтвердил, что у больного «серьезное» поражение легких. Источник РБК в партии и собеседники URA.RU, близкие к ЛДПР, накануне передали, что Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Собеседник РБК назвал состояние пожилого политика критическим.