Жильцы хотят вернуться в собственный дом

28 февраля 2020 года на сайте # была опубликована статья под названием «Дом, который не строит «Fedek»…

В статье рассказывалось о жалобе жильцов дома №80, по проспекту Азадлыг Гулиевой Арзу, Первин Фазили, Абдуллаевой Севиндж, Бориса Символа и Гюнель Гаджиевой.

По их словам, в 2017 году Министерство по чрезвычайным ситуациям признало их здание аварийным, и дом был включен в список зданий, подлежащих сносу. Исполнительная власть Насиминского района выбрала строительную компанию “Fedek”, которая должна была снести здание и построить на его месте новый дом, а жителям должны были быть предоставлены квартиры в отстроенном здании. Согласно условиям, компания должна была в течение 24 месяцев снести здание и построить на его месте новый дом. Но, к сожалению, была снесена только часть здания, и строительные работы были прекращены. Президент компании «Fedek» Ниджат Садыхов признался #, что его компания не выполнила взятые на себя обязательства.

«Но на это есть причины. Некоторые из жителей потребовали за свои квартиры около 10 млн. манатов. Поэтому мы вынуждены были остановить снос. Мы пытались решить возникшую проблему судебным путем и обратились с иском в Насиминский районный суд. Суд принял решение о выселении всех жителей, с условием обеспечения квартирами в здании, которое будет построено на месте их дома. Но когда недовольные жители подали апелляционную жалобу, Апелляционный суд отменил решение Насиминского суда. В данный момент наша кассационная жалоба находится в Верховном суде. Надеемся, что решение будет в нашу пользу», — сказал президент компании.

# решило выяснить, как завершился конфликт между строительной компанией и жителями дома 80 по проспекту Азадлыг, потребовавшими, по словам Ниджата Садыхова, за свои квартиры 10 миллионов манат.

Для получения ответа мы вновь обратились к Ниджату Садыхову.

Как сообщил # глава компании, Верховный суд должен был рассмотреть их кассационную жалобу в июне этого года. «Однако в связи с пандемией рассмотрение было отложено на июль. Но вряд ли судебное заседание состоится в июле.

Скорее всего, судебное заседание будет отложено на август», — считает Ниджат Садыхов. А если Верховный суд оставит в силе решение апелляционного суда? Глава компании сказал, что в таком случае жильцов заселят в другие здания, построенные «Fedek».

Адвокат Фуад Агаев, представляющий интересы жильцов, отказавшихся заключать договор с компанией, считает, что Верховный суд не станет отменять решение Апелляционного суда.

«Потому что юридических оснований для отмены решения Апелляционного суда не существует», — сообщил нам адвокат.

Мы также поговорили с жильцами. По их словам, они не собираются переезжать «в другие дома, построенные компанией «Fedek». «Мы хотим переехать в собственный дом, который для нас должна построить эта строительная компания», — заявили # жильцы дома.