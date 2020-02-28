Дом, который не строит «Fedek»…

25 февраля 2016 года Кабинет министров принял постановление о дополнительных мерах по ускорению социально – экономического развития Сураханского, Насиминского, Хатаинского, Наримановского, Низаминского, Ясамальского, Пираллахинского и Хазарского районов.

Согласно этому постановлению аварийные дома на территории этих районов должны быть снесены. На их месте строительными компаниями должны были быть построены многоэтажные дома. Эти компании также должны были взять на себя расходы по временному размещению жителей до окончания строительных работ.

Согласно постановлению Кабмина, жителям должны быть предоставлены квартиры с большей площадью в домах, построенных на месте снесенных зданий.

# неоднократно писало об этом, так как в редакцию обращаются недовольные сносом домов граждане. Люди, в основном жалуются на то, что руководители исполнительных органов власти без их ведома, признают дом аварийным и выбирают строительные компании, которые впоследствии нарушают требования заключенного с ними договора.

Недавно в # обратились Гулиева Арзу, Первин Фазили, Абдуллаева Севиндж, Борис Символ и Гюнель Гаджиева, проживающие по адресу город Баку, проспект Азадлыг, дом 80.

По их словам, в 2017 году Министерство по чрезвычайным ситуациям признало их здание аварийным. «Наш дом был включен в список зданий, которые, согласно решению Кабинета министров, подлежали сносу. Исполнительная власть Насиминского района выбрала строительную компанию “Fedek”, и мы заключили договор с этой компанией. Согласно условиям заключенного договора, компания должна была в течение 24 месяцев снести наше здание и построить на его месте новый дом, в котором нам жителям должны были быть предоставлены новые квартиры. Но, к сожалению, была снесена только часть здания, и строительные работы были прекращены. Мы неоднократно жаловались в исполнительную власть. Однако чиновники всякий раз предлагали нам решить проблему судебным путем», — рассказали жительницы дома.

Президент компании «Fedek» Ниджат Садыхов признал, что его компания не выполнила взятые на себя обязательства.

«Но на это есть причины. Некоторые из жителей потребовали за свои квартиры около 10 млн. манатов. Поэтому мы вынуждены были остановить снос здания. Но мы не нарушали требования договора. В договоре есть пункт о форс — мажорных обстоятельствах», — считает президент компании.

По словам Ниджата Садыхова у них имеется акт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в котором говорится, что здание, расположенное по адресу проспект Азадлыг 80, является аварийным и подлежит сносу. «Мы пытались решить возникшую проблему судебным путем и обратились с иском в Насиминский районный суд. Суд принял решение о выселении всех жителей, с условием обеспечения квартирами в здании, которое будет построено на месте их дома. Но когда недовольные жители подали апелляционную жалобу, апелляционный суд отменил решение Насиминского суда. В данный момент наша кассационная жалоба находится в Верховном суде. Надеемся, что решение будет в нашу пользу», — сказал президент компании.

На вопрос нашего журналиста о том, как “Fedek” могла снести часть здания, не договорившись с жителями, Ниджат Садыхов дал следующий ответ: «Мы снесли часть здания после вынесения Насиминским судом решения в нашу пользу. После отмены этого решения апелляционным судом мы приостановили все работы», — заявил президент компании.

В договоре действительно есть пункт о форс – мажорных обстоятельствах. Оговаривается, что таковыми являются землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, пожары, войны, акты и решения государственных органов.

Как заявил # адвокат Фуад Агаев, исполнительная власть Насиминского района не имела права распоряжаться земельным участком, который находится у жителей многоквартирного или индивидуального дома и передавать право на снос здания строительной компании.

«МЧС также не имело права принимать решение по сносу дома. Если орган исполнительной власти считает, что дом находится в аварийном состоянии, то она должна, прежде всего, обратиться в суд с иском, в котором жителей обязывают провести ремонт здания», — сказал Фуад Агаев.

По словам адвоката Асабали Мустафаева, аварийное здание может быть снесено: «Но для этого необходимо, чтобы суд принял по этому поводу специальное решение».

# связалось с исполнительной властью Насиминского района, чтобы выяснить, на каком основании ИВ передала компании «Fedek» право на снос аварийного здания. Ответ сотрудника хозяйственного отдела ИВ Анара Расулова был краток: «Мы действовали на основании постановления Кабинета министров».