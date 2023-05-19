Армянские телеграмм-каналы и издания тиражируют интервью главного раввина Армении Гершона Бурштейна, данное израильскому информационно-аналитическому сайту «Детали» ( https://detaly.co.il/evrei-beregite-armyan-intervyu-s-glavnym-ravvinom-armenii ), в котором тот нелепо пытался доказать отсутствие в армянском обществе антисемитизма. Слова, не подкрепленные аргументами, остаются всего лишь нарративами армянской пропаганды. Свое необоснованное мнение, высказанное в неудачном интервью, Бурштейн пытается завуалировать искаженными фактами, намереваясь убедить читателей в обратном.

Например, он утверждает, что Тигран Великий «привез в Армению, по разным данным, от 30 тысяч до 300 тысяч иудеев, к которым относились хорошо». На самом деле возведенный парфянским правителем Митридатом II на престол царь Тигран – продолжатель династии Артаксидов, основателем которой был вождь малоазийских скифов по имени Артахи, насильно переселял в свои владения представителей многих народов, включая евреев. На современном языке этот процесс называется депортация.

Вдобавок, решив блеснуть интеллектом, Бурштейн, избегая неудобных для себя исторических фактов, утверждает, что у армян и евреев есть много общего. И перечисляет их: склонность к абстрактному мышлению, горькое чувство юмора, врожденный демократизм. Комментарии здесь излишни.

Далее он утверждает, что ни разу не сталкивался с проявлением антисемитизма в Армении, хотя и признает, что старейшая националистическая партия Армении «Дашнакцутюн» не очень жалует евреев.

Здесь Бурштейну все же не нужно лукавить. Факты – вещь упрямая и они говорят о наличии антисемитизма в Армении. Так, согласно результатам социологического исследования Pew Research Center, проведенного в 2015-2016 годах в 18-ти странах Центральной и Восточной Европы, жители Армении среди этих государств оказались самыми нетолерантными по отношению к евреям. На основании обнародованных данных было выявлено, что 32% жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Это самый высокий уровень антисемитизма среди всех исследованных стран.

В отчете «Антисемитизм в Армении (2002-2006)», размещенном на сайте Евроазиатского еврейского конгресса, отмечается, что армяно-еврейские отношения помимо всего прочего омрачает факт возвеличивания в Армении ярого дашнака, генерала Дро (Драстамата Канаяна), который сотрудничал с нацистской Германией, являясь командующим батальонов Армянского легиона.

Сайт WikiLeaks.org приводит выдержки из документа 2008 года Госдепа США, в котором указывается, что армянская пресса использовала антисемитизм для того, чтобы очернить оппозицию, в частности экс-президента Левона Тер-Петросяна из-за того, что его жена – еврейка.

В Армении также часто звучат обвинения в адрес евреев в том, что они активно помогали туркам в «геноциде армян». К примеру, лидер Народной партии Армении, кандидат в президенты (2008 год) Тигран Карапетян напрямую заявил, что евреи принимали непосредственное участие в организации «геноцида армян». А председатель партии «Армяно-арийский орден» Армен Аветисян в январе 2005 года за неоднократные попытки разжигания межэтнической розни между армянами и евреями был арестован, но отделался условным сроком.

В феврале 2002 года в ереванском Доме писателей состоялась презентация книги Ромена Епископосяна «Национальная система», изданной на армянском и русском языках. В этой книге турки именуются «нацией-убийцей», а евреи – «нацией-разрушителем». В главе «Величайшая фальсификация ХХ века» автор голословно заявляет, что «Холокост — это миф».

Сам Бурштейн в интервью утверждает, что в каком-то смысле «геноцид армян» был репетицией Холокоста. «Отсутствие серьезной международной реакции на геноцид развязало руки нацистам. Насколько я знаю, Геббельс так и мотивировал окончательное решение еврейского вопроса: «Кто сейчас помнит об армянах!» Если сошло с рук одно, сойдет и другое», — заявляет он, опять-таки приводя вымышленный факт. Не то что Геббельс, вообще ни один из представителей Третьего рейха ничего подобного не говорил.

А на вполне обычный вопрос о количестве евреев в Армении, Бурштейн ответил уклончиво. Мол, их никто не считал, а пересчитывать евреев вообще не особо принято. Хотя в прошлогоднем интервью изданию «Цимес» ( https://tsimmes.ru/zhizn-evrejskoj-obshhiny-v-erevane ) Бурштейн озвучивал цифру в 100-200 евреев.

В своем интервью главный раввин Армении также заявляет о том, что в досоветские времена в Эриванской губернии евреи составляли около 17 процентов горожан. «Вы не найдете ни одного упоминания о погромах или изгнании отсюда евреев. Больше того, Армению в свое время называли страной свободных евреев: здесь никогда не было черты оседлости, евреи свободно жили во всех больших городах. Даже еврейская энциклопедия не отмечает фактов антисемитизма в Армении. Это одна из немногих стран, откуда евреи уезжают в Израиль по идеологическим соображениям, но ни один не уехал из-за национальной нетерпимости», — заявляет Бурштейн.

Эти утверждения нуждаются в корректировке. В средние века упоминания о проживании евреев на территории современной Армении отсутствовали. В XIX веке после русско-персидских войн на территорию современной Армении из Урмии, Салмаста и Хоя переселилась еврейская община. Это были главным образом представители курдской еврейской субэтнической группы — так называемые курдские евреи, говорившие на ассирийском языке.

Европейские евреи, или ашкенази переселились в Армению позже курдских евреев — в 1840-1850 годах. По данным переписи населения 1897 года, в Эриванской губернии проживали 850 евреев, а по переписи 1914 года их численность сократилась до 352 человек. Этот показатель не составляет даже одного процента от всей численности населения Эриванской губернии. Поэтому утверждения Бурштейна о «17 процентах» взяты с потолка.

К слову, спустя столетие, по данным переписи населения 1989 года, в Армении проживало 676 евреев.

Как видим из приведенных данных, эта страна никогда не пользовалась большой популярностью у евреев. К примеру, в настоящее время в Азербайджане проживают примерно 30 тыс. евреев, в Грузии – до 2 тыс. человек.

Напоследок хотелось бы напомнить главному раввину Армении о неоднократных фактах осквернения памятника жертвам Холокоста в Ереване. Причина этого лежит на поверхности – в армянском обществе царит оголтелый национализм.

Не стоит ждать толерантного отношения к иным нациям от страны, из которой в 1988-1989 годы были изгнаны азербайджанцы, впоследствии осуществившей военную агрессию против Азербайджана и на протяжении свыше 30 лет державшей под оккупацией азербайджанские территории. От страны, в которой в ранг национального героя возведен пособник немецких нацистов Гарегин Нжде, заявляющий о том, что «кто погибает за Германию, тот погибает за Армению».

Мнение любого человека должно основываться на фактах, иначе нет причин, почему к нему стоит прислушиваться или считаться с ним. Своей болтовней Бурштейн всего лишь подтвердил только один непреложный факт — что он пустомеля.