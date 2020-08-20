Жертвы стереотипов: в обществе существует стигма в отношении людей с психическими расстройствами

К людям с психическими расстройствами нередко относятся настороженно, а подчас и откровенно недружелюбно. Они становятся объектами дискриминации в повседневной жизни, на работе. Это связано с предвзятым отношением к ним, с убеждением в их потенциальной опасности.

Директор Центра психического здоровья, психиатр Фуад Исмайлов заявил «Зеркало», что в нашем обществе существует сильная стигма в отношении больных с психическими расстройствами, зачастую негуманное отношение к ним, дискриминация.

«Если на работу будут устраиваться два человека – один умный, но не служивший в армии по причине психического расстройства, а второй, уступающий первому в интеллекте, но абсолютно здоровый, то на работу в большинстве случаев возьмут второго»,–отметил он.

По его словам, стигма встречается практически повсеместно. Например, если в больнице лежит пациент, имеющий психическое расстройство, то работники будут опасаться, что он может обидеть других пациентов, даже если он не давал никакого повода так считать.

Он отметил, что чаще наоборот, здоровые обижают тех, у кого есть психические расстройства.

«В средствах массовой информации такие люди обычно представлены как виновные и почти никогда как жертвы. Например, если дом поджог человек, у которого есть психические проблемы, то в статье об этом происшествии, обязательно будет сделан акцент на его заболевании. И люди, которые ее прочтут, подумают, что таким не место на свободе, что они должны быть навсегда заперты в психиатрических больницах. И никто не подумает о том, что здоровые люди поджигают дома, совершают преступления, гораздо чаще»,– подчеркнул он.

Иногда стигма распространяется и на детей, чьи родители, имеют психические заболевания.

По словам психиатра, в основе стигмы лежит страх людей, их боязнь перед болезнями. Еще одна причина– социальная конкуренция, ощущение превосходства над другими, более уязвимыми.

«В развитых, экономически благополучных странах к таким людям относятся гуманно и стремятся к тому, чтобы те были интегрированы в общество. Отношение к людям с психическими расстройствами – это экзамен для общества, и важно, чтобы и в нашем социуме стигма в их отношении была преодолена»,–подчеркнул Исмайлов.

Психолог Азад Исазаде отметил, что стигма в отношении людей с расстройствами психики существует очень давно, была она и в советское время.

«Но при этом нельзя сказать, что она характерна для азербайджанского общества. Хотя в европейском обществе она куда менее заметна, благодаря принятым правильным решениям. У нас также проведена работа в этом направлении. Так, раньше на учете состояли даже люди с легкими психическими расстройствами, сейчас же только те, кто проходили лечение в психиатрической больнице»,– сказал он.

Имеет место либерализация системы. Но ограничения, конечно, есть. Люди с серьезными психическими расстройствами по-прежнему не имеют права водить машину, работать в определенных структурах. Например, в силовых ведомствах может быть проведена и психологическая, и психиатрическая экспертиза.

По его словам, благодаря современным медикаментам можно убрать многие негативные состояния больных. Люди с психическими заболеваниями, в частности с шизофренией создают семьи, занимают хорошие должности. Об их диагнозе часто никто не знает, кроме них самих и лечащего врача.

«Предвзятое отношение к людям с психическими расстройствами есть, но оно не ярко выражено. Иногда здоровые люди испытывают жалость к тем, у кого психические расстройства, и это тоже стигма. К ним надо относиться так же, как и к остальным. Но чаще имеет место страх, если люди из их окружения каким-то образом узнают об их диагнозе. Принято считать, что те, у кого психические расстройства, агрессивны, но если брать, скажем, бытовое насилие, то лишь маленький процент таких преступлений совершается такими больными. В основном, такие преступления совершают люди формально здоровые»,– говорит Исазаде.

Одномоментно убрать стигму невозможно, подчеркивает психолог. Кстати, стигма существует не только в отношении больных с психическими расстройствами, но и в отношении психиатров и психологов. По словам Исазаде, к ним по-прежнему многие боятся обращаться. Они считают, что если об этом узнают, то решат, что с ними что-то не то, но необходимо бороться с такими предубеждениями.