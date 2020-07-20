Женское трио против Лукашенко

Президентская кампания в Беларуси перешла к этапу агитации. Этому предшествовали довольно драматические события. ЦИК 14 июля зарегистрировал пять кандидатов в президенты. Как и ожидалось, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не зарегистрировали. Под весьма надуманными и откровенно сфальсифицированными предлогами. Из реальных оппозиционеров официальным кандидатом стала только Светлана Тихановская.

Власть посчитала ее настолько слабым претендентом, что не предвидела никаких неожиданностей. Похоже, Лукашенко стал пленником собственного представления, что за женщину, да еще в недавнем времени домохозяйку с лингвистическим образованием, на такой высокий пост голосовать не будут. И, похоже, бацько просчитался.

После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске прошел митинг протеста в весьма своеобразной форме. Люди без флагов и плакатов выстраивались на краю тротуара на центральных улицах в цепь и хлопали в ладоши. Как только милиция пыталась кого-то задержать, они тут же растворялись на боковых улицах и снова появлялись в совершенно других местах. Через какое-то время начались стычки с милицией. Толпа дралась с милиционерами, и даже ей удавалось кого-то от них отбить. Самая массовая стычка развернулась на лестнице у кафедрального собора Сошествия Святого Духа — главного православного храма Беларуси. Это новое явление, раньше люди просто убегали.

Протестные акции прошли не только в столице, а также в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и других городах. Это тоже новое в ходе белорусских выборов. Всегда сонная и тихая провинция просыпается и поддерживает Минск.

Сразу после окончательной регистрации возник вопрос об объединении основных кандидатов против Лукашенко. Об этом писали в социальных сетях, хотя большая часть экспертов и политологов относилась к подобному варианту с большим скепсисом. Традиционно в белорусской оппозиции царят раздрай, взаимные склоки и подозрения. И они ошиблись.

В воскресенье в Минске состоялся первый митинг Светланы Тихановской. Она как зарегистрированный кандидат имеет право на подобные мероприятия, и поэтому и задержаний не было.

Примерно за полчаса до начала произошло весьма знаменательное событие. Штаб Тихановской объединился с командами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. На пресс-конференции первую представляла координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, вторую — супруга Цепкало Вероника.

После такого события митинг Тихановской можно считать первым мероприятием объединенного штаба. По некоторым данным на нем присутствовало от 7 до 10 тыс. человек. По белорусским реалиям это очень много. Ведь люди пришли сами, их никто не заставлял, как это происходит на мероприятиях с участием Лукашенко.

Первой выступила Светлана Тихановская. Характерно, что люди долго не давали ей говорить и кричали «Света!», «Света!». Во время выступлений трех женщин на экран за сценой выводились лозунги избирательного штаба кандидатки.

Тихановская заявила, что в случае своего избрания она выпустит всех политзаключенных и назначит новые свободные и честные выборы, в которых примут участие и те, кого власть не допустила на это голосование.

Шансы на победу одной Светланы Тихановской были минимальными. Она никогда не занималась политикой, о чем откровенно рассказала, в частности, в интервью ВВС. К тому же штаб ее мужа после его ареста достался ей в разгромленном состоянии. Большинство активистов и соратников блогера Сергея Тихановского, так же как и он, в тюрьме. У Бабарико сформирован серьезный и хорошо функционирующий штаб из грамотных специалистов. Неплохая команда и у Валерия Цепкало.

Как считает политический обозреватель Артем Шрайбман, объединение штабов не только символический шаг, но он также придает вес Тихановской. По его мнению, важным фактором является и то, что она не идет на длительный срок, а для решения задачи отстранения Лукашенко от власти. «Фактически это выборы против Лукашенко».

Уже видно, что очень многие готовы поддержать объединенную коалицию. В Могилеве предвыборный пикет собрал более 500 человек. Еще больше собралось в Дзержинске.

Вероника Цепкало и Мария Колесникова призывали людей идти в наблюдатели, не участвовать в досрочном голосовании, рассказывали, как не позволить власти сфальсифицировать выборы и в день голосования обозначить свою поддержку Светланы Тихановской белым браслетом на руке.

По мере того, как Лукашенко будет осознавать все большую опасность от объединившейся коалиции, он может пойти на снятие Тихановской с выборов под любым даже самым брутальным предлогом.

Второй очень важный вопрос. Снимут ли свои кандидатуры в пользу Светланы Тихановской оставшиеся кандидаты, в частности представитель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и председатель Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергей Черечень.

Кандидаты уже говорили о такой возможности. Так Дмитриев сказал, что «Мы со Светланой Тихановской идем одним фронтом, у нас абсолютное единство целей и задач, я готов к координации и совместным действиям – это вообще без вопросов. Что касается дальнейших шагов, то тут надо смотреть, как будет развиваться кампания».

Объединение, в принципе, это хорошо, но в конкретных белорусских реалиях следует учитывать и возможные негативные последствия. С учетом этого эксперты советуют не спешить с формальным объединением, так как, как уже говорилось, возможно снятие Тихановской с выборов и нужен будет другой кандидат для последующего объединения.

Ситуация у Лукашенко очень непростая. Он теряет остатки поддержки как внутри страны, так и за ее пределами. Евросоюз требует честных выборов и крайне недоволен арестом Бабарико и снятием его и Цепкало с выборов. С Россией тоже не все просто.

Москва пользуется затруднениями белорусского президента и требует глубокой интеграции, угрожая в противном случае поддержать его соперников и дестабилизировать обстановку в стране.

Очевидно, что разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным был настолько нелегким, что сразу после него по Минску поползли слухи, что Лукашенко увезли в больницу с инсультом или гипертоническим кризом. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталия Эйсмонт опровергла слухи о его госпитализации. Отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы», она заявила, что «Не дождетесь». Ранее она сказала, что у президента поднялось давление, но потом нормализовалось.

Дело даже не в реальном состоянии здоровья президента Беларуси. Не случайно слухи о нем появились именно сейчас и здесь можно предположить московские игры.

В Кремле требуют, чтобы о так называемой глубокой интеграции было заявлено еще до даты голосования. Там прекрасно осознают, что в случае своей победы Лукашенко откажется от объединения с Россией и тогда Москве достать его будет гораздо труднее.

Также можно предположить, что бацьке были показаны варианты прямого вмешательства в выборы в том числе и посылкой в Беларусь нанятых украинских боевиков, имеющих опыт борьбы с оппозицией в Киеве и других городах. Их в Украине называют титушками. Можно направить таких и из Донбасса.

В какой-то мере вариант проигрыша Лукашенко Кремль может устроить. Если после 9 августа другой президент назначит новые выборы, то в Москве считают, что смогут привести к власти пророссийского кандидата. Насколько это вероятно сейчас сказать сложно.

С другой стороны, у Путина много своих проблем и они имеют тенденцию разрастаться. Вполне может быть, что до Беларуси руки и не дойдут.

Женское трио бросило серьезный вызов Лукашенко. И справиться с красивыми женщинами ему будет очень трудно.