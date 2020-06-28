Женщины и дети в парандже: смс-разрешения не для всех? – ВИДЕО

Шел седьмой день ужесточенного карантинного режима. К нам вернулись «спасительные» цифры («1» и «2») смс-разрешения на выход из дома. Но многие граждане до сих пор не понимают, почему нас снова «закрыли».

Выдвигаются разные версии социального «заточения». Как говорят, сколько людей, столько же и мнений. Но мы не будем что-либо объяснять, достаточно взглянуть на статистические данные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Цифры, конечно, заставляют задуматься. Ведь самый высокий показатель заболевания для Азербайджана был отмечен 24 июня 2020 года — 590 человек. Кроме того, если сначала эпидемии не было летальных исходов, то сейчас, спустя около четырех месяцев, каждый день мы слышим о новых жертвах этой заразы.

Ситуация критическая. А все потому, что наши граждане не хотят соблюдать санитарно-гигиенические правила, предписанные, как Оперативным штабом при Кабинете министров страны, так и Всемирной организацией здравоохранения. Игнорируя ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции, мы стали свидетелями молниеносного распространения инфекции, что привело к ужесточению режима изоляции.

Итак, день сменяется ночью, ночь — днём. Впереди ещё неделя смс-ного карантина. Но, к сожалению, ко всему привыкаешь, как бы тяжело не было.

День выдался теплым, но ужасно ветреным. Заглянув в холодильник и шкаф, где хранятся продукты, и, обнаружив пустые ниши, корреспондент # собрался в путь-дорогу. Благо путь был неблизким, но, можно было уложиться в «драгоценные» два часа.

Отправив смс с цифрой «2», мы, спустя 15 минут (раньше ответ приходил моментально), наконец, получили «добро» на выход из дома. Для чего нужно было увеличивать время ожидания смс-подтверждения непонятно. Ведь тот, кто хочет «прохлять», сделает это, несмотря ни на что. Ну да ладно: «что написано пером, того не вырубишь топором».

Подойдя к автобусной остановке, мы надели защитную маску. Это не жест «доброй воли», дабы не платить штраф в размере 50 манатов (за повторное нарушение — 100 манатов), а осознание ответственности в отношении себя, родных и окружающих. Салон общественного транспорта был полупустым, поэтому, усевшись поудобнее, мы тронулись в путь.

Если раньше в автобусе было больше пассажиров и водителей, игнорирующих маски, то сейчас, после указа Бакинского транспортного агентства от 25 июня 2020 года, их стало гораздо меньше. Ведь Агентство предупредило, что водитель не должен покидать остановку, если в салоне находится человек без средства защиты. В противном случае он будет наказан.

На отрезке дороги Мамеда Хади, напротив олимпийского спортивного центра Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенного в Хатаинском районе города Баку, разместился пост, состоящий из сотрудников дорожной полиции, патрульно-постовой службы и военнослужащих Внутренних войск страны. Они проверяли владельцев частных автомобилей на наличие разрешения на выход из дома. К водителям автобусов это не имело никакого отношения. Возможно, их давно проверили, учитывая, что постоянно курсируют по одному и тому же маршруту. Лишь изредка один из полицейских поднимался в салон, чтобы поглядеть, соблюдают ли пассажиры правила.

Наблюдая за работой правоохранительных органов, мы заметили на дороге, забитой машинами, двух женщин в черной парандже и трёх несовершеннолетних детей (две девочки и мальчик). Первое, что пришло в голову – скорее всего они не могут перейти дорогу. Но затор на улице опроверг мое предположение. Девочка, что была постарше, продавала сухие салфетки. Подбегая к машинам, она стучала в стекло, упрашивая водителей купить бумажные «носовые платочки». Получив отказ, она, не теряясь, бежала к следующему авто. За этим наблюдала одна из женщин, видимо, мама. Она, обнимая мальчика, скорее всего сына, следила за «работой» девочки. Наши «герои» внешне не были похожи на цыган, но повадки – точь-в-точь.

Однако примечательно было то, что весь этот «спектакль» происходил прямо перед носом наших доблестных полицейских. Неужели они не видели снующих туда-сюда детей и их мамаш? Все видели. Может в доле? Не беремся судить, свечку не держали. Может у них безлимитное смс-разрешение? Возможно, ведь за два часа управиться со столь сложной работой нереально.

Автобус тронулся, и мы потеряли женщин и детей из вида. Проведя час в супермаркете, не покидал лишь один вопрос: попрошайки все ещё там? Ответ не заставил себя долго ждать — та же дорога, и те же женщины со своим чадом.

Интересные дела происходят в нашей столице. Цыган выдворили из насиженных бакинских точек и отослали в родные. Однако, чтобы место не пустовало, его «забили» сподвижниками религиозной секты. Как говорят, «свято место пусто не бывает». Или же есть другой вариант – эти женщины сознательно облачились в паранджу, чтобы полицейские не трогали их. То есть, запаслись своего рода защитной оболочкой. Видимо, полицейские думают, что им и маска не нужна, так как лицо вечно закрыто. Так что никакая зараза их не возьмёт. А что до детей, привыкших побираться на улицах, то они с рождения вакцинированы от всех вирусов. Им не страшна «корона», которой, видимо, не по душе «закаленный» жизнью организм. А как быть с смс-разрешениями?

Специально для # Мина Гусейн