Во вторник Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу бывшего главы Фонда по господдержке СМИ Вугара Сафарли.

Он был осужден на 10,5 лет по обвинению в присвоении, злоупотреблении и подлоге. В частности, Сафарли обвинялся в присвоении средств, выделенных на строительство домов для журналистов.

Сегодня же Апелляционный суд отклонил жалобу Ата Абдуллаева, называющего себя блогером. Он был осужден к 7 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве путем угроз.

Абдуллаев использовался властями для осуществления провокаций против оппозиции. Однако позже он стал заниматься рэкетом, вымогая деньги у предпринимателей. (Turan)