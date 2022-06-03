Начало лета в одном южном городе выдалось невиданно жарким во многих смыслах этого слова. Громко и торжественно был открыт очередной ящик Пандоры. И сделал это тот, от кото никто такого поведения совсем не ожидал. Целый завотделом газеты «Литера-дура» Фантомас Гусикович решил поведать миру свою страшную тайну. Не скажу, что это был каминг-аут, но нечто близкое к тому все же имело место.

Ведь перед ошалевшими южногородцами в своей постылой наготе предстали персонажи, претендующие на статус властителей дум. К примеру, завотделом «Литеры-дуры» считал себя человеком, достойным места рядом с классиками если не мировой, то южногородской литературы. То, что так считал только он сам, Фантомаса мало смущало. И он страдал! Тайно, но сильно.

Единственным утешением для непризнанного гения было то, что не будучи в состоянии продавать рукописи, он активно торговал вдохновением. Благо, покупатели на этот товар имелись. Среди таковых оказался и многоразовый в прошлом депутат местного парламента, владелец большого количества объектов недвижимости и культурного досуга Баламутдин Мирбананов.

О том, что Баламутдин любит рукоблюдить южногородцы узнали благодаря видео, на котором Мирбананов нежно поглаживает секретаршу по тому месту, где спина теряет свое благородное название. Конечно, вначале Баламутдин все отрицал. Потом, он признал, что поглаживания были, но носили они сугубо отеческий характер.

Южногородцы тогда замерли в ожидании нового заявления Мирбананова. Делались ставки на тему того, какое он еще придумает оправдание. В частности, не исключалось, что «наш герой» обвинит во всем радикальную оппозицию или коварную мировую закулису. Но все обошлось и Баламутдин просто замолчал.

Он «ушел на дно». Но бесконечно долго отсиживаться там у него не получилось. Достал его оттуда Фантомас Гусикович. Нет, его Мирбананов не лапал. Там все было хуже. Оказывается, имел экс-депутат действующего завотделом газеты «Литера-дура» в позе литературного раба. Имел, замечу, долго и согласно заранее оговоренному тарифу.

Тариф был такой, что многие звезды южногородской эстрады презрительно усмехнулись. Многие из них за час работы ртом зарабатывали больше, чем Фантомас должен был получить от Баламутдина за месяцы работы руками. Говоря конкретнее — посулили Гусиковичу несколько тысяч южногородских фантиков. Из них 5000 он получил.

Планировал он получить еще. Но Мирбананов заартачился, в нем проснулся местечковый крахобор. В итоге пришлось Гусиковичу довольствоваться пятью тысячами фантиков. Не вынесла душа поэта гнилых базаров и понтов! Оскорбленный и обманутый персонаж из «Литеры-дуры» в отместку заявил, что именно он является автором многого из того, что было опубликовано под именем Баламутдин Мирбананов.

Понятное дело, что планировал «литературный раб» обнажить того, чьи заказы выполнял. Но в итоге оказалось, что общественность ополчилась против него. Потому, что мало кто в южном городе верил в способность экс-депутата не только написать то, что публиковалось под его именем, но и понять суть написанное. Достаточно было вспомнить физиономию этого «писателя» и послушать его речи, чтобы понять, что нет в литературе жанра, пригодного для данного господина.

Так что, все претензии были к тому, кто признался в готовности продаваться. При этом, трагизм ситуации состоял в большом поголовье членов кружка имени Мирбананова. В него входили очень известные в южном городе личности, которые также публиковали научные труды, докторские и кандидатские диссертации, романы и стихи, не будучи реальными авторами всего этого. За них все это делали члены кружка имени Гусиковича. И вот теперь члены обоих кружков сильно напряглись.

Ведь своим неуместным признанием Фантомас открыл местный ящик Пандоры и грозил обрушить налаженный бизнес. Как тут не сжаться не железным кружкам членов двух кружков?! Ведь не ровен час и южногородцы, вглядевшись в не обезображенные интеллектом физиономии многих «писателей», «поэтов» и «ученых», заподозрят и их в страсти к эксплуатации «рабов». И это будет уже похлеще «Фауста» Гёте. Да что там «Фауста»! Похлеще «Декамерона» будет. Вот к чему приводит жадность одних и мстительность других!