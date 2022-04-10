«У нас были расхождения с Марин Ле Пен, я не буду перечислять весь список… Но если соперником Марин Ле Пен выступает человек, которые позволил пустить во Францию 2 миллиона мигрантов, человек, который ни слова не сказал по поводу безопасности и миграционной проблемы в ходе своей кампании, то я призываю своих избирателей проголосовать за Марин Ле Пен», — сказал Земмур, выступая в своем штабе.