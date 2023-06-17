В префектуре Де-Севр на западе Франции заявили, что несколько зданий получили серьезные повреждения в результате землетрясения. Об этом администрация региона в Twitter.

В публикации отметили, что мощный сейсмический толчок магнитудой 5 был зафиксирован в префектуре ночью 17 июня в 4:27 (3:27 мск).

В пресс-службе администрации региона отметили, что при землетрясении пострадал один человек, он получил легкое ранение. Ему оказали помощь спасатели.

После произошедшего местные власти установили периметр безопасности вокруг одной из церквей, отмечается в заявлении. (Газета.Ру)