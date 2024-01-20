Израильская армия разрушила в ходе военных действий, которые длятся свыше 100 дней, более 70% зданий в секторе Газа. Об этом заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, выступая на XIX встрече глав государств и правительств Движения неприсоединения, проходящей 19-20 января в Кампале, передает ТАСС.

«Израильская армия разрушила более 70% домов и зданий в секторе Газе. Перемещенными лицами стали почти 2 млн палестинцев, половина из которых — это дети. За более чем 100 дней израильские военные убили около 10 тыс. детей. Еще почти 10 тыс. человек, в основном женщины и дети, погребены под обломками», — отметил глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует информационное агентство WAFA.

«В секторе Газа сложилась ужасающая ситуация вследствие развязанной Израилем геноцидной войны, кампании массовых убийств, систематического уничтожения палестинского народа в анклаве», — подчеркнул аль-Малики, обращаясь к участникам саммита.