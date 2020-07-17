Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в пятницу у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 119 км к северу от города Кокоды с населением более 6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 85 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Национальная метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

Папуа — Новая Гвинея лежит в зоне Тихоокеанского огненного кольца, образованного цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.(ТАСС)