Главный символ Нового года – елка, которую украшают согласно своим вкусовым предпочтениям. Сейчас в супермаркетах и на новогодних ярмарках можно встретить искусственные елки любого размера, дизайна и на любой карман. Но в последние годы все больше граждан стали отдавать предпочтение живым зеленым красавицам в горшках. Их можно приобрести в многочисленных цветочных магазинах и киосках. И не обязательно идти за ними самим, можно заказать доставку на странице магазина в соцсети. Такие деревья в отличие от своих искусственных собратьев распространяют по всему дому запах хвои, что создает новогоднее настроение. К тому же, живые елки в чести у тех, кто заботится об экологии, ведь пластик давно превратился в проблему для нашей планеты. Одно дело — купить искусственную елку и пользоваться ею долгие годы, другое – менять ее на новую каждые год- два. Живую елку после праздников можно пересадить в открытый грунт.

В нашей стране все больше набирает обороты популярность как елок в горшках, так и срезанных елок. В России, например, срезанные елки всегда пользовались спросом, их выращивают во многих лесных хозяйствах, питомниках, а также привозят из-за границы.

В этом году спрос на настоящие елки намного больше, чем в прошлом году, когда из-за строгого карантина Новый год не отмечали широко. Сейчас наблюдается оживление, люди соскучились по праздникам. Об этом # рассказал аналитик, консультант по растениям комплекса Zirə Gülçülük Руфан Амирасланов.

«Накануне праздников мы привезли из Голландии сто срезанных голубых елей, и они вызвали интерес у потребителей. У тех елей, которые привезли мы, срезы обработаны специальной мастикой, и они будут стоять как живые долгое время. Цена на них начинается от 50 манатов. Ель высотой 2 метра обойдется в 100 манатов. Живая елка такого размера стоит от 500 манатов. Отмечу, что голубые ели плохо приживаются в условиях нашего климата, особенно если сажать их у моря, потому, даже если купить живую ель, есть большая вероятность, что она погибнет максимум через несколько лет. Учитывая установившуюся в последние годы на Абшероне аномально теплую погоду, хвойные деревья нередко болеют грибком», – поделился он.

Кроме того, популярны живые елки разных размеров в горшках. Цена на них начинается от 5 манатов и может достигать 100 манатов. Многие покупают елки в горшках в подарок, отдавая предпочтение тем, что среднего размера.

«Мы учитываем предпочтения всех клиентов, потому привезли елки всех размеров. Но на сегодняшний день в стоке остались только высокие. Люди покупают елки заранее, наплыв покупателей наблюдается с 10 декабря. Хвойные растения бывают разных сортов. В числе наиболее популярных такие, как ель нобилис, ель коника (канадская ель). При уходе за ними надо иметь в виду, что хвойные деревья любят умеренный полив, потому заливать их ни в коем случае нельзя. Многие после Старого нового года выносят елки в горшках из дома и сажают на даче. Хвойные растения очень полезны, они вырабатывают фитонциды, подавляющие патогенные организмы, хорошо очищают воздух. При астме и некоторых других болезнях дыхательной системы рекомендуют держать дома хвойные растения, в частности — лимонный кипарис (Cupressus macrocarpa). Но их нужно ставить в прохладном месте, тепло они не любят», – сказал Амирасланов.

В последнее время популярны стали и хвойные ветки. В основном их используют флористы для украшения композиций, икебан, которые популярны в качестве подарка на Новый год. Также, по словам консультанта, сейчас популярны елки на стене из веток. Ветки прикрепляют силиконом к стене, украшают их игрушками. Такие елки стали настоящим трендом. Некоторые беспокоятся, не осыпаются ли ветки через несколько дней, но есть такие сорта, ветки которых держатся 45-60 дней.

«Помимо елок на Новый год большим спросом пользуется пуансеттия или рождественская звезда. В Турции ее называют цветком Ататюрка. Мы сами его выращиваем. Также, –подчеркнул Амирасланов, – популярен декабрист, так как он в основном цветет в декабре, а также цикламены. Орхидеи популярны круглогодично. Кстати, многие цветочные магазины устраивают новогодние скидки, которые очень ждут покупатели».