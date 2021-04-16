Зеленый рай на берегу Черного моря: почему стоит посетить грузинский поселок Шекветили – ФОТО

Конечной точкой пресс-тура, организованного для представителей азербайджанских СМИ, в том числе #, Национальной администрацией туризма Грузии стал современный поселок и морской курорт на восточном побережье Черного моря — Шекветили.

Это поистине райское местечко славится черным целебным песком, бирюзовым окрасом моря, сосновым лесом на высоте двух метров над уровня моря. Здесь находится популярный парк развлечений Цицинатела, большая крытая площадка Black Sea Arena, где выступают грузинские и мировые звезды, Парк миниатюр, где представлены масштабные модели архитектурных памятников Грузии под открытым небом и легендарный музыкальный парк, в котором «живут» скульптуры известных на весь мир артистов, которые начинают «петь», если к ним приблизиться на определенную дистанцию.

Открытие в Шекветили пятизвездочного отеля Paragraph Resort & Spa Shekvetili, Autograph Collection превратило эту локацию в излюбленное место не только обычных туристов, но и мировых знаменитостей. К примеру, в этом отеле гостил Элтон Джон. Звезда поселился в президентском люксе Piano площадью 176 кв. м с роялем и панорамной террасой, и рассказывают, что вечерами допоздна играл в номере на рояле.

По итогам 2018 года отель был признан лучшим среди европейских отелей бренда Autograph Collection, и это спустя почти год после его открытия. Участвующие в номинации отели оценивались по «индексу удовлетворенности гостей», и именно Paragraph Resort & Spa Shekvetili занял лидирующую позицию, обогнав отели сети Autograph Collection в Лондоне, Милане, Барселоне и других городах Европы.

В целом территория отеля занимает 13 гектаров и находится в окружении реликтового соснового леса на берегу Черного моря.

Сосновые рощи наполняют воздух хвойными ароматами, поэтому отдых в Шекветили привлекателен еще и целебным эффектом, а черный магнитный песок на местных пляжах оказывает благоприятное влияние на опорно-двигательный аппарат и помогает в лечении заболеваний сосудов.

Одна из особых достопримечательностей отеля — 400-метровый туннельный аквариум с акулами, муренами и грациозными скатами. Одна грань стеклянного туннеля обращена к ресторану, где гостям подают утреннюю трапезу.

Отель также славится зимним садом и бассейном на 170 метров, уходящим в море. Примечательно то, что вода для бассейна берется в одной из самых чистых точек на побережье — в 17 километрах от берега на глубине 25 метров и по трубе доставляется в отель. Неподалеку от входа в отель на огороженном лугу пасутся олени…

И главное. Поездка в Шекветили просто невообразима без посещения одного из красивейших дендрологических парков мира. Площадь парка – 60 га, в течение нескольких лет его обустраивал грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили. На протяжении четырех лет он привозил сюда необъятные деревья из разных уголков мира, покупая их за свои средства. Особенно местным жителям запомнилась доставка 50-метрового дерева весом в 640 тонн. Это был тюльпановый лириодендрон. Всего же здесь собрано свыше 150 уникальных видов деревьев, живут 58 видов птиц — от редких попугаев до розовых фламинго.

Удивительно, что вход в этот зеленый мир бесплатный абсолютно для всех посетителей. На территории дендрария нельзя курить, передвигаться на транспорте, в том числе ездить на велосипеде и кататься на роликовых коньках.

Бесспорно, поездка в Шекветили остается с путешественником навсегда…