Украина сделала шаг на укрепление духовной независимости государства и на защиту общества от «старых и циничных московских манипуляций религией», заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении. «Украина — это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да — с 1991 года. Так будет всегда», — подчеркнул глава государства.

С 29 марта расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества.

В то же время духовенство УПЦ не будут силой выгонять из лавры, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут», — заявил Данилов в эфиле телемарафона новостей. (DW)