Соединенные Штаты и Китай скоро могут быть вовлечены в прямое боестолкновение, если срочно не наладят адекватные каналы коммуникации между своими военными. Такое мнение на страницах газеты The New York Times (NYT) выразили помощник министра обороны США по национальной и глобальной безопасности Эрик Розенбак (2014-2015) и научный сотрудник Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди Крис Ли.
Свои выводы эксперты NYT сделали на основании анализа инцидентов последних лет между американцами и их союзниками и китайскими военными в районе острова Тайвань как в воздушном пространстве, так и на море. В частности, они указывали на случаи опасного сближения и перехватов боевых самолетов двух стран, «число которых резко возросло и, похоже, этому не будет конца».
«Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт как никогда высока, — говорится в статье. — В отличие от эпохи американо-советского противостояния, сейчас практически отсутствует система надежных систем связи в режиме реального времени между американскими и китайскими военными, которые могли бы предотвратить непреднамеренный кризис».
Авторы напомнили, что в 2001 году столкнулись самолет-разведчик ВМС США и китайский истребитель. Тогда китайский пилот погиб, а экипаж американцев был взят в плен после вынужденной посадки на острове Хайнань. Кризис между двумя странами удалось разрешить лишь через 10 дней. «Но нет уверенности, что можно повторить нечто подобное сегодня. Китай стал более напористым и гораздо мощнее в военном плане, чем он был в 2001 году, а напряженность в отношениях с Соединенными Штатами — более взрывоопасной, которая еще и усиливается националистическим давлением с обеих сторон», — полагают эксперты.
«Между Китаем и США отмечается умеренный уровень военных контактов, но он не привел к созданию надежных систем безопасности, которые были [у США] с Советским Союзом», — утверждают Розенбак и Ли. В этой связи они подчеркивают, что президенту США Дональду Трампу в ходе его планирующейся встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее следует уделить основное внимание именно этой теме, а не торговым отношениям. «Работая над созданием основы для прочных систем кризисного управления с Китаем, Трамп может войти в историю как президент, который отвел две державы от края Третьей мировой войны», — уверены авторы статьи.