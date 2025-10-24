Соединенные Штаты и Китай скоро могут быть вовлечены в прямое боестолкновение, если срочно не наладят адекватные каналы коммуникации между своими военными. Такое мнение на страницах газеты The New York Times (NYT) выразили помощник министра обороны США по национальной и глобальной безопасности Эрик Розенбак (2014-2015) и научный сотрудник Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди Крис Ли.

Свои выводы эксперты NYT сделали на основании анализа инцидентов последних лет между американцами и их союзниками и китайскими военными в районе острова Тайвань как в воздушном пространстве, так и на море. В частности, они указывали на случаи опасного сближения и перехватов боевых самолетов двух стран, «число которых резко возросло и, похоже, этому не будет конца».

«Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт как никогда высока, — говорится в статье. — В отличие от эпохи американо-советского противостояния, сейчас практически отсутствует система надежных систем связи в режиме реального времени между американскими и китайскими военными, которые могли бы предотвратить непреднамеренный кризис».

Авторы напомнили, что в 2001 году столкнулись самолет-разведчик ВМС США и китайский истребитель. Тогда китайский пилот погиб, а экипаж американцев был взят в плен после вынужденной посадки на острове Хайнань. Кризис между двумя странами удалось разрешить лишь через 10 дней. «Но нет уверенности, что можно повторить нечто подобное сегодня. Китай стал более напористым и гораздо мощнее в военном плане, чем он был в 2001 году, а напряженность в отношениях с Соединенными Штатами — более взрывоопасной, которая еще и усиливается националистическим давлением с обеих сторон», — полагают эксперты.