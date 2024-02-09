Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призвал США к переговорам по Украине: он предложил «заключить соглашение» о передаче ее территории России, чтобы положить конец военным действиям. Об этом пишет New York Times.

Российский лидер выразил мнение, что специальная военная операция в Украине закончится не военной победой, а сделкой с Западом.

«Не лучше ли было бы вести переговоры с Россией? Договаривайтесь», — сказал Путин.

Президент России призвал западные страны начать уважать Россию и ее интересы, а также искать определенные решения.