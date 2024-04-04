Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью американского журналиста Такера Карлсона, который в начале 2024 года побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Карлсон рассказал в разговоре с конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.

«Мы направили много запросов об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Разумеется, он их проигнорировал», — отметил Карлсон.

Журналист взял интервью у Путина в начале февраля. Двухчасовая беседа была посвящена российско-американским отношениям, войне в Украине и взаимоотношениям России с НАТО. В Кремле утверждали, что 60 вопросов, заданных во время беседы, не согласовывались.

Карлсон объяснил решение взять интервью у российского президента тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и Украине. При этом Карлсон отказался считать себя предателем США из-за общения с Путиным.

Тогда же, по словам журналиста, он предложил Зеленскому также дать ему интервью и выразил надежду, что тот согласится.

В офисе украинского президента призвали серьезно отнестись к беседе Карлсона с Путиным, поскольку она может влиять на американских избирателей.

«Не надо недооценивать это интервью, я вижу много шуток в социальных сетях, мол, это был разговор ни о чем и американцы не поймут Путина. Оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает», — говорил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко. Он также называл это интервью «очень опасным в руках умелых пропагандистов».

Сам Зеленский отмечал, что у него нет времени «слушать более двух часов чуши о нас, о мире, о Соединенных Штатах, о наших отношениях».

Путин также по итогам интервью не получил полного удовлетворения от беседы. По его словам, Карлсон лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. В связи с этим он назвал журналиста «опасным человеком», который выбрал тактику «внимательного слушателя».

Такер Карлсон — популярный телеведущий в США. Он придерживается консервативных взглядов и известен поддержкой Республиканской партии. До апреля 2023 года Карлсон работал на Fox News. Издание The New York Times называло его «любимым ведущим» экс-президента США Дональда Трампа. (moscowtimes.ru)