Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в Швеции не сносят культовые сооружения. Об этом пишет РИА Новости.

Так премьер ответил на заявление лидера правой партии «Шведские демократы» Джимми Окессона, который заявлял, что в стране необходимо снести некоторые мечети. Он сообщил, что считает мечети «очагами радикализации», поэтому, по его мнению, необходимо начать «конфисковывать и сносить» здания, потому что там якобы распространяют антишведскую пропаганду.

Как отметил Кристерссон, заявление представителя правых дает неправильное представление о том, что из себя представляет Швеция на международной арене.

Премьер призвал делающих такие заявления опомниться. Он обратил внимание, что страна «живет в опасное время».