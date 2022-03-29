РФ хочет полностью уничтожить Украину как государство. Об этом 29 марта в видеообращении к парламенту Дании, которое транслировал в YouTube телеканал «Украина 24», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Цель российских войск в этой войне – полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось. Только руины, только беженцы. Уже более 10 млн украинцев покинули родные места из-за боевых действий. Почти 4 млн украинцев выехали за пределы нашей страны, большинство из них – женщины и дети», – сказал глава украинского государства.

По мнению Зеленского, война РФ против Украины – хуже Второй мировой. (gordonua.com)