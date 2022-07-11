Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что никакой оперативной паузы в действиях российских оккупантов нет, украинская армия отбивает штурмы на разных направлениях.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

«На уходящей неделе много говорили о якобы оперативной паузе в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки — это ответ всем тем, кто придумал эту «паузу». Украинская армия держится, держится крепко, отбивает штурмы на разных направлениях», — отметил президент.

Он добавил, что нужно сделать еще очень много для того, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза.

«Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством с нашей украинской родной земли», — сказал Зеленский. (УНИАН)