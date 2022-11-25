Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был бы не против рассмотреть и обсудить варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Он отметил, что если вариант не предусматривает, что российские военные покинут полуостров – то «не нужно тратить время».

Также Зеленский заявил, что Москва не готова к переговорам для урегулирования конфликта, так как наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.

Вместе с тем несколько дней назад глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать наступление в Крыму.