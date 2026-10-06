Вывод беспилотных машин на дороги общего пользования связан со множеством сложностей. Одна из них, по словам Илона Маска, имеет усы, лапы и хвост. В связи с увеличением времени работы роботакси до 23 часов, команда разработчиков пытается решить сложнейшую задачу — научить машины не сбивать котов по ночам, пишет Business Insider.

«Основная цель, которую мы стараемся достичь, — не наехать на домашних питомцев, которых плохо видно в темноте. Мы буквально пытаемся не столкнуться с серыми котятами на сером асфальте», — заявил Маск. Кошки и собаки, которые часто неожиданно выбегают на дорогу, могут быть опаснее, чем поток машин, считает глава компании.

Согласно информации Tesla, в Cybercab для навигации применяются камеры и датчики. В инструкциях по эксплуатации машин Tesla отмечается, что слабое или ограниченное освещение, в том числе неосвещенные или плохо освещенные дороги ночью, может снижать способность камеры передавать точную визуальную информацию.