Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

«Я полагаю, это так, да», — сообщил американский лидер, коснувшись соответствующего вопроса.

«Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему [Зеленскому], я говорю им: «Может быть, вы обратитесь к [44-му президенту США Бараку] Обаме? Спросите его, почему он уступил его [полуостров]?» Кстати, они уступили его без единого выстрела», — добавил Трамп.