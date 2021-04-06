Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО приведет к окончанию войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ [план действий по членству в НАТО] станет настоящим сигналом для РФ», — сказал он в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Глава государства поблагодарил генсека за «внимание альянса к безопасности ситуации вокруг Украины» и призвал страны — члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. По его мнению, такое присутствие должно стать «мощным фактором для сдерживания России».

Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля заявлял, что дата вступления Украины в НАТО пока не определена, однако чем ближе страна к стандартам альянса, тем она ближе к вступлению в его состав. (ТАСС)