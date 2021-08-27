Президент Украины Владимир Зеленский выступил за усиление присутствия сил НАТО в регионе Черного моря и призвал Молдову и Румынию объединить усилия для обеспечения безопасности этого района. С таким призывом он выступил в пятницу в Кишиневе, куда прибыл для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.

«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств стран — членов НАТО, расширение программ, совместных учений и тренировок», — сказал он во время совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду и коллегами из Польши — Анджеем Дудой, Румынии — Клаусом Йоханнисом.

Зеленский также призвал Молдову и Румынию к сотрудничеству для обеспечения безопасности этого региона. Как он заявил, «из-за активной милитаризации» крымского полуострова «под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе». Отвечая на эти вызовы, сказал он, «Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие военно-морских сил причерноморских государств». «И мы предлагаем нашим коллегам из Румынии и Молдовы, которая имеет выход к Черному морю, также присоединиться к этой инициативе», — заявил Зеленский. (ТАСС)