8 марта президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции выступил перед парламентом Великобритании.

Он рассказал парламентариям о каждом из 13 дней войны, призвал усилить санкции против страны-агрессора России, а также закрыть небо над Украиной. Он поблагодарил премьер-министра страны Бориса Джонсона за то, что он и другие страны Запада делают для поддержки борьбы Украины против оккупантов.

«Сделайте то, что вы можете. То, что вам нужно. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа. Слава великой Украине! Слава Великобритании!» – сказал президент Украины. Депутаты аплодировали ему стоя. /gordonua.com/