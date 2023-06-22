Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского посла в Беларуси Игоря Кизима, не назначив преемника. Как передает ТАСС, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — говорится в тексте указа, датированного 22 июня.

Указ о назначении нового посла в Беларуси пока опубликован не был.

В марте прошлого года Беларусь выслала большинство украинских дипломатов, аналогичный шаг предпринял и Киев. По данным КГБ Беларуси, из 19 дипломатов украинского посольства восемь работали в спецслужбах. Украинское посольство в Минске продолжило работу в формате «один плюс четыре», то есть посол и четыре сотрудника.