Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уволил британского посла в США Питера Мандельсона за его связи с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В своем заявлении в Палате общин госминистр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути сообщил, что это решение было принято после публикации на этой неделе электронных писем, которые Мандельсон отправлял Эпштейну.

«В свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах Питера Мандельсона, премьер-министр обратился к министру иностранных дел с просьбой отозвать его с должности посла», — сообщил МИД Великобритании.

В ведомстве добавили, что электронные письма показывают, что глубина и масштаб отношений Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном существенно отличаются от тех, которые были известны на момент его назначения.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.