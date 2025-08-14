Сын бывшего президента США Хантер Байден отказался приносить извинения первой леди Мелании Трамп. Ранее он заявил, что ее и президента Дональда Трампа познакомил Джеффри Эпштейн.

Хантер Байден дал интервью каналу Channel 5. В начале беседы журналист предложил гостю воспользоваться возможностью и публично принести извинения первой леди, передает kommersant.ru. «К черту. Этого не будет», — ответил сын экс-президента. Он добавил, что его заявление было основано на информации, которую распространял биограф Дональда Трампа Майкл Волф.