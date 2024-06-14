Хантер Байден — сын президента США Джо Байдена — согласился отозвать иск, поданный в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) против экс-адвоката бывшего американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает телекомпания NBC.

В сентябре 2023 года Хантер Байден подал в суд на Джулиани и его адвоката Роберта Костелло, обвинив их в незаконном доступе к конфиденциальной информации и компьютерном мошенничестве. Сын американского лидера утверждал, что ответчики нарушили неприкосновенность его частной жизни и манипулировали информацией, полученной из его ноутбука.

Согласно поданному тогда заявлению, сын президента США требовал возмещения ущерба на сумму более 75 000 долларов, а также оплату адвокатских услуг и иных издержек. В четверг стороны заключили соглашение, согласно которому Хантер Байден отказывается от иска, и каждый участник дела должен самостоятельно оплачивать свои судебные издержки.

Ранее в американских СМИ публиковались данные из ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. Из них следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил, встречу со своим отцом. Тогда Джо Байден занимал пост вице-президента США.

В конце декабря 2023 года Джулиани подал заявление о банкротстве. Бывший адвокат Трампа утверждал, что у него накопились задолженности на сумму до 500 млн долларов, в то время как его активы не превышают 10 млн долларов.