Зеленский уволил экс-главу СБУ с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности страны Василия Грицака с военной службы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
«Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в тексте указа.
Грицак по представлению Зеленского был уволен с должности главы СБУ в августе 2019 года.
| 2019-12-27T22:23:15+00:00 28 декабря 2019, 07:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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