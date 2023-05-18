Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по «Вопросу Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».
На сайте президента опубликован указ №283, которым утверждается состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.
Председателем Консультативного совета по Крыму стал Зеленский, а секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву.
В частности в состав совета входят президент, руководитель Офиса президента и его заместители, к ведению которых отнесены вопросы региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции, национальной безопасности и обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, постоянный представитель президента Украины в АР Крым, его первый заместитель, директор Нацинститута стратегических исследований, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и другие.
В состав, в частности, вошли:
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков;
- Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко;
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
- Руководитель Офиса президента Украины — Андрей Ермак.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Глава СБУ Василий Малюк
- Генеральный прокурор Андрей Костин;
- Заместитель министра обороны Александр Павлюк.
«Утвердить персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», — сказано в указе. (УНИАН)