Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по «Вопросу Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

На сайте президента опубликован указ №283, которым утверждается состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

Председателем Консультативного совета по Крыму стал Зеленский, а секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву.

В частности в состав совета входят президент, руководитель Офиса президента и его заместители, к ведению которых отнесены вопросы региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции, национальной безопасности и обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, постоянный представитель президента Украины в АР Крым, его первый заместитель, директор Нацинститута стратегических исследований, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и другие.

В состав, в частности, вошли:

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков;

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко;

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Руководитель Офиса президента Украины — Андрей Ермак.

Секретарь СНБО Алексей Данилов.

Глава СБУ Василий Малюк

Генеральный прокурор Андрей Костин;

Заместитель министра обороны Александр Павлюк.

«Утвердить персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», — сказано в указе. (УНИАН)