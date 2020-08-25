Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Он уволил с этой должности Игоря Лунева и назначил на его место генерал-майора Григория Галагана. Украинский лидер объяснил свое решение изменением задач операции Объединенных сил (ООС) в условиях действия перемирия в Донбассе. «Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», — объяснил украинский лидер.

Зеленский добавил, что необходимо внедрить «более агрессивные меры противодействия вызовам» и «адекватно реагировать на провокационные действия» со стороны противника. Кроме того, новый командующий ССО должен продолжить развитие всех компонентов войск.