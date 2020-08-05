Зеленский сменил главу военной разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Соответствующий указ №308/2020 обнародован на сайте главы государства, сообщает ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

Другим документом №307/2020 президент уволил с этой должности Василия Бурбу.

«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником главного управления разведки Министерства обороны Украины», – сказано в указе от 5 августа.

В Офисе президента пояснили, что смена начальника ГУР связана с «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиском и внедрением современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».

При этом отмечается, что Василий Бурба проявил «высокую эффективность, профессионализм и внес немалый вклад в улучшение ситуации с безопасностью в Украине».