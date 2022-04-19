Любое промедление с помощью Украине приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить больше украинцев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

«Сейчас на территории нашего государства и в приграничных районах РФ сосредоточена практически вся боеспособная часть армии оккупантов. Они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать. Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне мы перед глазами всего мира реально выступаем против армии, которую считали второй или третьей по мощности. И то, как крепко держатся наши вооруженные силы, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской», — подчеркнул он.

Президент отметил, что если бы Украина получила доступ ко всему тому оружию, в котором нуждается, которое есть у партнеров, и которое сопоставимо с оружием, используемым РФ, то уже бы завершила эту войну.

«Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию от оккупантов, потому что преимущество украинских военных в тактике и в мудрости вполне очевидно», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что во время каждого контакта с лидерами других государств, во всех обращений и интервью подчеркивает, что «это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится на складах».

«Если они имеют оружие, которое нужно Украине здесь и сейчас, если они имеют боеприпасы, которые необходимы нам, то это их, в первую очередь, моральный долг — помочь защитить свободу, помочь спасти жизни тысяч украинцев», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что если бы Украина получила в первую неделю войны то, что получает сейчас, польза для Украины и для свободы в Европе была бы больше.

«И если мы получим прямо сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это позволит спасти жизни тысяч людей. Надеюсь, партнеры услышат этот тезис и поймут наконец, что каждый день имеет значение. Любое промедление с помощью Украине приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить больше украинцев», — подчеркнул президент. (УНИАН)