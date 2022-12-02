Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решения о мерах против Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о запрете деятельности на Украине «аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций».

В качестве второй меры Государственной службе по этнополитике и свободе совести было поручено провести религиоведческую экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Третьим стало поручение СНБО проверить правовые основания и соблюдения условий использования имущества, находящегося на территории Киево-Печерской Лавры.

Кроме того, силовые структуры получили поручение начать мероприятия «по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины». В отношении нескольких физических лиц также будут введены санкции.

Зеленский также заявил о готовящейся реформе Государственной службы по этнополитике и свободе совести для расширения ее полномочий. По мнению украинского главы, такие меры будут способствовать «духовной независимости Украины».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что провела обыски на территории Свято Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии Украинской православной церкви в Закарпатье, где монахини призывали к «пробуждению матушки-Руси».