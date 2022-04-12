Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля в обращении к Сейму Литвы рассказал о зверствах российской оккупационной армии в Украине. Текст выступления опубликовала пресс-служба главы государства.

Зеленский сообщил, что в освобожденных населенных пунктах фиксируются и расследуются военные преступления оккупантов.

«Почти каждый день находят новые массовые захоронения убитых. Собирают показания. Тысячи и тысячи жертв. Сотни случаев жестоких пыток. Трупы людей до сих пор находят в канализационных люках и подвалах. Связанные, изуродованные тела. Есть села – когда-то достаточно большие, – оставшиеся почти без жителей», – добавил он.

По предварительным оценкам, сотни детей стали сиротами.

«Уже зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей… И даже младенца! Об этом просто страшно сейчас говорить. Но это было. Установлено даже это лицо, этот российский «воин» Бычков из Пскова. Десантник или спецназовец, который отправлял товарищам это видео. Видео того, что он делает с младенцем. Как он издевается над младенцем! Вот такой российский военный – «защитник» детей. Вот такая «спецоперация», которую спланировали в Москве. Вот такая история борьбы за «русский мир». Вот с таким теперь будет ассоциироваться российская армия, российские десантники», – рассказал Зеленский. (gordonua.com)