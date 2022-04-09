Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем заявлении по результатам встречи с Джонсоном.

Президент поблагодарил британского премьера за визит в Киев и назвал его проявлением постоянной и весомой поддержки Украины.

«… Подводили итоги нашей совместной работы в режиме стратегического диалога, планировали будущие проекты между нашими государствами, осматривали Киев», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что теперь Джонсон воочию увидел, как изменилась Украина после начала полномасштабной войны.

«Вывод один, он наш общий: мы должны еще больше давить на РФ, давить действенной помощью народу Украины именно в защите от РФ, давить санкциями», — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил Великобританию, которая продолжает применять против РФ мощные санкции, и подчеркнул, что другие демократические западные государства должны брать с нее пример.

Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы. Кроме того, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ. Об этом отчитались на Даунинг-стрит.

Заметим, что впервые Украина со времен войны получит противокорабельные ракеты.