Украина назвала нереалистичным и неприемлемым предложение Владимира Путина провести встречу с президентом Владимиром Зеленским в Москве. Соответствующие заявления сделали советник Зеленского Дмитрий Литвин и глава украинского МИД Андрей Сибига.

В комментарии УНИАН Литвин подчеркнул, что инициатива Кремля направлена не на поиск мира, а на затягивание войны. «Типичная путинская разводка: вместо того чтобы прекратить убийства — то, что действительно зависит от него, — он предлагает нереалистичный вариант, например, приезд в Москву», — заявил советник. По его словам, Путин лишь тянет время, а добиться реальных переговоров можно только с помощью усиления международного давления.

Сибига в свою очередь отметил, что по меньшей мере семь государств выразили готовность принять у себя встречу лидеров Украины и России. Среди них Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива. «Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов встретиться в любой момент. Проблема в том, что Путин этого не хочет», — написал дипломат в соцсети X. Он подчеркнул: Россия продолжает выдвигать заведомо неприемлемые условия, и только давление может заставить Кремль серьезно относиться к мирному процессу.

3 сентября Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что «никогда не отказывался» от прямых переговоров с Зеленским и готов провести их в Москве. По словам Путина, с таким предложением к нему обращался президент США Дональд Трамп. При этом российский глава государства усомнился, «есть ли какой-то смысл» в такой встрече, вновь намекнув на «нелегитимность» украинского президента.

Идею переговоров в Москве Путин озвучивал и ранее. В августе об этом писало агентство AFP, уточняя, что российский президент обсуждал этот вариант с Дональдом Трампом во время встречи на Аляске. В ответ Зеленский тогда заявил, что готов к переговорам, но «точно не в Москве», предложив в качестве площадки нейтральные страны Европы или Турцию. (moscowtimes.ru)