Предложение Еревана по зеркальному отводу войск от границы неприемлемо для Баку.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Армяно-азербайджанская граница не делимитирована. Это довольно сложный вопрос. Если войска выведутся в отсутствие полного соглашения, кто может гарантировать, что ни одна из сторон не вернет себе эти позиции? Предложение о выводе войск неприемлемо для Азербайджана. Сегодня азербайджанская армия защищает границы Азербайджана. Азербайджанская армия пришла к этим границам не по чьей-то доброй воле или приглашению, она освободила свои земли после 30 лет, проливая кровь, и сегодня стоит на их границах. Наш принципиальный подход заключается в том, что границу Азербайджана могут охранять только азербайджанские солдаты и нельзя доверить это третьей стороне. Это суверенное право Азербайджана.

Наш совет Армении – обратить внимание на наши конструктивные предложения. Тогда вопросы могут развиваться в позитивном ключе», – отметил он.