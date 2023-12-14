Армения и Азербайджан обсуждают идею отвода войск с армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна, добавив, что соглашение между Аппаратом премьер-министра Армении и администрацией президента Азербайджана это не единственное действие по укреплению доверия.

«Это не единственное соглашение о построении доверия, которое обсуждалось. Обсуждались, и будут обсуждаться и другие идеи. Например, относительно отвода войск с армяно-азербайджанской межгосударственной границы. Мы считаем, что отвод войск будет иметь действительно положительный эффект и поможет предотвратить возможную новую эскалацию. Я не говорю, что у нас есть согласие об этом. Это идея, которая обсуждается», — сказал Мирзоян, отметив, что есть и другие идеи, которые также обсуждаются.

Глава МИД выразил надежду, что армяно-азербайджанские взаимные шаги окажут положительное влияние на регулирование отношений между двумя странами.

«Однако главный процесс — это переговоры по мирному договору. Мы уже говорили, что большая часть работы проделана, и теперь нам нужно встретиться и прийти к согласию по окончательным формулировкам принципиальных вопросов», — сказал Мирзоян.