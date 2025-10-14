Израильские военные открыли огонь по группе палестинцев, которые без согласования пересекли линию, за которую Израиль отвел свои войска, сообщает во вторник The Times of Israel.

Согласно данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военные сделали предупреждение приближавшимся людям, однако те проигнорировали его. Затем военнослужащие «открыли огонь, чтобы ликвидировать угрозу».

«ЦАХАЛ призывает жителей Газы выполнять инструкции и не приближаться к зонам, где размещены военные», — отметили в израильской армии.