Президент Владимир Зеленский рассказал о первом дне встреч и переговоров в Японии накануне саммита «семерки». Он уверен, что после встречи G7 представители Украины вернутся домой с еще большими возможностями для армии.

В вечернем видеообращении глава государства подчеркнул, что Украина координирует позиции с партнерами и готовит новые совместные шаги. «Оборона: оружие, ПВО, истребители. Привлекаем как можно больше стран и лидеров ради Украины. Формула мира. Долговременные программы поддержки Украины. Финансы и экономика», — добавил он.

В частности, Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мэлони. Они проанализировали выполнение достигнутых в Риме договоренностей.

Также президент рассказал главе итальянского правительства о договоренностях на саммите Лиги арабских государств и обсудил с ней дальнейшее усиление возможностей Украины защищаться от российского воздушного террора.

«Переговоры с Риши Сунаком, господином премьер-министром Великобритании. Обсудили наши двусторонние отношения, нашу оборону. Поблагодарил за лидерство в развитии наших возможностей в небе – Британия очень активно взялась за современные истребители для Украины, и это исторические вещи», — подчеркнул он.

Также глава государства говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Зеленский назвал этот разговор «серьезным» и отметил, что рассказал Моди о прогрессе по украинской формуле мира.

«Мы прошли уже много этапов с представлением формулы лидерам и странам из разных частей мира… и сделаем все, чтобы привлечение мира к нашей мирной инициативе было максимальным из возможного», — сказал президент.

Он отметил, что верит в то, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, «которые очевидно нужны всем свободным нациям».

Также Зеленский с Моди обсудили поддержку в разминировании и укреплении украинской медицины.

«Говорил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Безопасность и оборона, экономика, наша общая политика – объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза», — добавил президент.

В Японии глава государства встретился и со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и провел с ним «содержательный разговор, который добавляет уверенности в движении к победе Украины».

В то же время, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем лидеры государств обсудили ускорение честного мира для Украины и усиление совместной работы в рамках G7.

«Уверен, вернемся с этого визита с еще большими возможностями для вас, наши защитники и защитницы… не бывает такого дня, чтобы Украина не стала сильнее», — подытожил Зеленский.

(УНИАН)